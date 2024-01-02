Новое правительство Польши пока не будет снимать запрет на импорт зерна из Украины

Польский министр сельского хозяйства и развития села в правительстве Дональда Туска Чеслав Секерский заявил, что запрет на импорт украинского зерна в Польшу будет сохраняться до тех пор, пока не будут разработаны соответствующие правила на уровне ЕС.

Об этом Секерский сказал в эфире TVP Info, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Радиоинформагентство Польши (IAR).

По мнению польского министра, украинский экспорт зерна должен идти другим путем, чем европейский или польский.

"Потому что всегда, даже транзитом, есть определенный риск, что часть этого зерна и других сельскохозяйственных продуктов останется на польской территории", – пояснил он.

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Секерский отдельно подчеркнул, что Польша хочет помогать Украине, но ей "нужны нормы относительно квот и переходных периодов", и этот вопрос должен решаться совместно с Европейским Союзом.

Запрет на импорт украинского зерна и ряда других сельскохозяйственных продуктов действует в Польше с сентября, когда истек срок действия эмбарго на уровне ЕС. Но позже Варшава объявила об односторонних ограничениях на украинский импорт.

В конце декабря Секерский провел первые переговоры с украинским визави Николаем Сольским. Стороны договорились продолжать консультации на уровне экспертов.

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Европейская правда