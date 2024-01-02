Экспорт IT-услуг из Украины за январь-ноябрь 2023 года упал на 7%

В январе-ноябре 2023 года экспорт IT-услуг из Украины составил 6,1 миллиарда долларов, что на 7,3% или на 482 миллиона долларов меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные Национального банка Украины.

В частности, в ноябре экспорт IT-услуг составил 564 млн долл. По сравнению с показателем за ноябрь 2022 года (580 млн долл) объем IT-экспорта уменьшился на 16 млн долл.

В то же время, по сравнению с данными за октябрь и сентябрь 2023 года, IT-экспорт в ноябре вырос на 35 млн долл и на 43 млн долл соответственно.

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Напомним:

В исследовании IT Research Ukraine Львовского IT Кластера говорилось, что в 2023 году экспорт IT-услуг, вероятно, снизится на 2,3 – 7,7% и составит 6,7-7,1 млрд долл.