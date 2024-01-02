В декабре Украина импортировала больше всего электроэнергии за весь 2023 год
Украина в декабре импортировала рекордные объемы электроэнергии за год - 232 950 МВт*ч. Показатель превысил объем импорта в ноябре почти в четыре раза.
Об этом сообщает издание ExPro.
Больше всего импорт электроэнергии вырос в период рождественских праздников.
"Снижение цен на соседних европейских рынках простимулировало рост импорта электроэнергии. Поставки с 22 декабря происходили почти во все часы суток", - отмечает издание.
По сравнению с декабрем прошлого года импорт электроэнергии в Украину вырос в 75 раз.
За весь 2023 г. больше всего электроэнергии в Украину поступало из Словакии, 69%.
Экспорт больше всего осуществляли в Молдову и Словакию - по 40% от общего экспорта электроэнергии.
Суммарно, за весь 2023 г. объем импорта составил 806,4 тыс МВт*ч, экспорта - 366 тыс МВт*ч.
Экономическая правда