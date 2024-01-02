В декабре Украина импортировала больше всего электроэнергии за весь 2023 год

Украина в декабре импортировала рекордные объемы электроэнергии за год - 232 950 МВт*ч. Показатель превысил объем импорта в ноябре почти в четыре раза.

Об этом сообщает издание ExPro.

Больше всего импорт электроэнергии вырос в период рождественских праздников.

"Снижение цен на соседних европейских рынках простимулировало рост импорта электроэнергии. Поставки с 22 декабря происходили почти во все часы суток", - отмечает издание.

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По сравнению с декабрем прошлого года импорт электроэнергии в Украину вырос в 75 раз.

За весь 2023 г. больше всего электроэнергии в Украину поступало из Словакии, 69%.

Экспорт больше всего осуществляли в Молдову и Словакию - по 40% от общего экспорта электроэнергии.

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Суммарно, за весь 2023 г. объем импорта составил 806,4 тыс МВт*ч, экспорта - 366 тыс МВт*ч.

ExPro

Экономическая правда