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Крупные автосалоны пострадали в Киеве от утренней вражеской атаки

Вторник, 2 января 2024, 15:47 - Лия Ильченко

Крупные автомобильные автосалоны пострадали в результате утренней массированной атаки РФ на Киев 2 января. 

Об этом сообщило представительство компании Stellantis, передает "Интерфакс-Украина".

В частности значительные разрушения получил официальный дилерский центр автобренда Citroen "38 RA" на Подоле. 

"Автосалон получил разрушения фасада, крыши, выбиты окна… Это крупный автоцентр, открытый в 2020 году и соответствующий всем стандартам бренда. Он рассчитан на экспозицию семи автомобилей в шоу-руме. Но закрывать центр не планируется, он будет восстановлен", - говорится в сообщении.

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Автосалон – один из четырех официальных дилерских центров в Киеве автобренда Citroen.

Кроме того, пострадал расположенный на этой же улице автосалон компании "Атлант Моторз Энерджи" – один из крупнейших поставщиков в Украину электромобилей из Китая (бренды  Volkswagen, Honda, Toyota, Audi, Nissan, KIA, Mercedes-Benz, ZEEKR, BYD, Polestar). 

У салона также значительно поврежден фасад, выбиты большие окна.

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По информации на сайте компании, в Украине она располагает тремя точками продаж и сервисного обслуживания  – в Киеве, Киевской области и Харькове.

 
 

авто торговля
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