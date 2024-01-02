Россия уже неделю не атакует зерновой коридор после сбития ее самолетов - ОК "Юг"

После сбития Воздушными силами ВСУ сразу трех российских истребителей над Черным и Азовским морями 24 декабря, россияне в течение недели не осуществляют обстрелов черноморских зерновых коридоров.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"По состоянию на сегодня уже в течение недели мы фактически не фиксируем подобных вылетов с пуском управляемых авиабомб. Неделя - это точно, возможно, даты будут более точными, мы посмотрим в аналитике", - сказала Гуменюк.

Пресс-секретарь ОК "Юг" отметила, что сейчас авиации врага опасно отлетать слишком далеко от российских берегов из-за риска быть подбитой.

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"Мы продемонстрировали врагу, что активность тактической авиации в акватории Черного моря для него крайне опасна, такие попытки прекратились, но надо осознавать, что заминированность моря была повышена за предыдущие вылеты", - добавила она.

Напоминаем:

24 декабря Воздушные силы сообщили, что поразили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на Мариупольском направлении.

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Вечером этого же дня Воздушные силы ВСУ сбили 2 истребителя-бомбардировщика: Су-34 и Су-30".