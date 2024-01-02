Харьковский завод "Электромашина" признан банкротом

Хозяйственный суд Харьковской области признал банкротом завод "Электромашина", который специализировался на производстве генераторов, электродвигателей и промышленного оборудования.

Об этом говорится в решении суда от 20 декабря 2023 года, передает Liga.net.

Согласно решению суде предприятие, которое имеет более 65 млн грн долгов и находится в залоге, было выкуплено финансовой компанией "Траст финанс" на аукционе Фонда гарантирования вкладов физических лиц в августе 2023 года.

Кроме того, компания получила в качестве залога помещения предприятия общей площадью 59 700 кв. м на улице Озерянской, 106 в г. Харьков. Ее владельцем является житель Киева Сергей Великий.

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Активы предприятия "Электромашины" во время инвентаризации были оценены в 44 млн грн, но это не покрывает его кредитной задолженности. Распорядитель имущества пришел к выводу, что предприятие не может выполнить свои обязательства и не имеет прибыли, поэтому рекомендует его ликвидировать.

"Неплатежеспособность, выраженная в невозможности своевременно и полностью выплачивать обязательства перед кредиторами, а также отсутствие реальных перспектив выхода из финансовых трудностей, создает ситуацию, которая затрудняет дальнейшее существование предприятия на рынке. Ликвидация предприятия в случае неплатежеспособности может позволить минимизировать убытки и способствовать правильному распределению активов между кредиторами", – говорится в постановлении.

Соответственно АО "Электромашина" объявлено банкротом и начата ликвидационная процедура, которая продлится 12 месяцев.

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Экономическая правда