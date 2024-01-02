НКЦБФР определила перечень иностранных государств, относящихся к зоне риска
Вторник, 2 января 2024, 13:33 -
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила шесть стран в число иностранных государств, принадлежащих к зоне риска.
Об этом говорится решении регулятора №1485 от 28 декабря, которое обнародовано на сайте НКЦБФР.
Отмечено, что к иностранным государствам, которые относятся к зоне риска относятся следующие страны:
- Корейская Народно-Демократическая Республика;
- Исламская Республика Иран;
- Республика Союза Мьянма;
- Сирийская Арабская Республика;
- Республика Куба;
- Российская Федерация;
- Республика Беларусь.
Решение введено в действие с 1 января 2024 года.
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Решение принято в соответствии законом "О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков" с целью минимизации негативного влияния последствий военной агрессии Российской Федерации против Украины и содействия стабильности рынков капитала.
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