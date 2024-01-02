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НКЦБФР определила перечень иностранных государств, относящихся к зоне риска

Вторник, 2 января 2024, 13:33 - Лия Ильченко

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила шесть стран в число иностранных государств, принадлежащих к зоне риска.

Об этом говорится решении регулятора №1485 от 28 декабря, которое обнародовано на сайте НКЦБФР.

Отмечено, что к иностранным государствам, которые относятся к зоне риска относятся следующие страны:

  • Корейская Народно-Демократическая Республика;
  • Исламская Республика Иран;
  • Республика Союза Мьянма;
  • Сирийская Арабская Республика;
  • Республика Куба;
  • Российская Федерация;
  • Республика Беларусь.

Решение введено в действие с 1 января 2024 года.

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Решение принято в соответствии законом "О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков" с целью минимизации негативного влияния последствий военной агрессии Российской Федерации против Украины и содействия стабильности рынков капитала.

НКЦБФР война
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