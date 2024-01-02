Все разделы
Укр / Рус

Первый заместитель госсекретаря Кабмина получил должность в "Нафтогазе"

Вторник, 2 января 2024, 11:17 - Лия Ильченко

Первый заместитель государственного секретаря Кабинета министров Константин Марьевич назначен членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Соответствующее решение закреплено распоряжением Кабмина от 29 декабря 2023 г. №1221-р.

Марьевич избран в набсовет в качестве представителя государства.

Напоминаем:

Реклама:

В сентябре 2023 года УП обнародовала текст письма США органам власти Украины с перечнем реформ, которые Киев должен провести, чтобы продолжить получать военную поддержку. В письме, в частности, требуется в ближайшие три месяца ввести дополнительных членов в набсоветы "Укрэнерго" и "Нафтогаза".

Кабинет министров назначил набсовет "Нафтогаза" 24 января 2023 года.

Его независимыми членами стали Анфиннсен Тор Мартин, Людо ван дер Хейден, Марино Энтони Вильям, Хуквей Ричард Марк. Представителями государства – Наталия Бойко и Ростислав Шурма.

Реклама:
Нафтогаз
Реклама:
Материалы по теме
Правительство назначило последнего представителя в наблюдательный совет "Нафтогаза" 30 декабря 2023, 11:15
Как госкомпании пережили второй год большой войны – итоги 2023 года 29 декабря 2023, 15:45
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа 29 декабря 2023, 10:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте