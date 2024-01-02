Первый заместитель госсекретаря Кабмина получил должность в "Нафтогазе"

Первый заместитель государственного секретаря Кабинета министров Константин Марьевич назначен членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Соответствующее решение закреплено распоряжением Кабмина от 29 декабря 2023 г. №1221-р.

Марьевич избран в набсовет в качестве представителя государства.

Напоминаем:

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В сентябре 2023 года УП обнародовала текст письма США органам власти Украины с перечнем реформ, которые Киев должен провести, чтобы продолжить получать военную поддержку. В письме, в частности, требуется в ближайшие три месяца ввести дополнительных членов в набсоветы "Укрэнерго" и "Нафтогаза".

Кабинет министров назначил набсовет "Нафтогаза" 24 января 2023 года.

Его независимыми членами стали Анфиннсен Тор Мартин, Людо ван дер Хейден, Марино Энтони Вильям, Хуквей Ричард Марк. Представителями государства – Наталия Бойко и Ростислав Шурма.

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