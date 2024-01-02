В 2024 году налоговики запланировали более 3 тысяч проверок

Государственная налоговая служба в 2024 году планирует провести более 3,2 тыс проверок компаний и ФЛП.

Об этом говорится на сайте Опендатабот

Отмечается, что из 3 242 проверок 2 328 придутся на компании, а 914 будут касаться ФЛП. В целом это на 19% меньше, чем в 2023 году, когда налоговики посетили 2551 компанию и 1461 ФЛП.

"В подавляющем большинстве - 61,6% - налоговики будут проверять документы компаний. В 28% случаев ГНС посетит ФОПов. В то же время проверок бизнесов, у которых есть вопросы по военному сбору и ЕСВ, уменьшится вдвое по сравнению с 2023 годом - до 156 компаний", - говорится в сообщении.

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Кроме того, планируемые проверки у финансовых компаний-нерезидентов составляют лишь 5% плана.

По региональной дифференциации больше всего проверок компаний приходится на Киев - 590. На втором месте - Днепропетровщина - 205 проверок, замыкает топ Львовщина - 156.

Добавляется, что чаще всего будут проверять бизнесы, работающие в сфере оптовой торговли (22%). Также востребованными у налоговиков в 2024 году будут бизнесы в сфере сельского хозяйства и охоты (14.8%) проверок и проверка работы бизнесов в сфере розничной торговли (6.9%).

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Экономическая правда.