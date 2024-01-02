Цены на нефть стартовали в новом году с повышения

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Цены на нефть выросли на 1,5% в первую сессию нового года, поскольку трейдеры обеспокоены потенциальными перебоями с поставками на Ближнем Востоке после столкновения в Красном море.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что цены на нефть марки Brent выросли на 1,20 долл, или на 1,5%, до 78,24 долл за баррель, тогда как цена на нефть West Texas Intermediate в США стоила 72,66 долл за баррель, что на 1 долл, или на 1,4%, больше.

"Опрос среди экономистов и аналитиков предсказал, что в этом году нефть Brent будет стоить в среднем 82,56 долл за баррель, что немного выше, чем средний показатель в 82,17 долл за 2023 год. Аналитики прогнозируют, что слабый мировой рост ограничит спрос, но ожидают, что геополитическая напряженность обеспечит поддержку", - говорится в сообщении.

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Также по словам аналитика CMC Markets в Шанхае Леона Ли, цена на нефть может измениться из-за обострения ситуации в Красном море в выходные и пик сезона спроса во время фестиваля весны в Китае.

Ли добавил, что прогнозируемый спрос в праздничные дни в Китае также повышает ожидания восстановления цен в январе.

Добавляется, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может закрыть ключевые водные пути для транспортировки нефти, такие как Красное море и Ормузский пролив в Персидском заливе. После морского боя иранский военный корабль поплыл в Красное море.

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В воскресенье, 31 декабря 2023 года, вертолеты США отбили атаку поддерживаемых Ираном боевиков хуситов на контейнеровоз Maersk в Красном море, потопив три корабля хуситов и убив 10 боевиков, повышая риски превращения войны между Израилем и Газой в более широкий региональный конфликт.

Экономическая правда.