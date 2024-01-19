Спотовый биржевой фонд биткойнов BlackRock первым достиг миллиарда долларов

Спотовый биржевой фонд биткойнов BlackRock достиг 1 миллиарда долларов США в активах за первые четыре дня торгов, став первым, кто достиг этой отметки среди группы недавно запущенных ETF.

Об этом свидетельствуют данные J.P.Morgan, передает Reuters.

На прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила 11 ETF, отслеживающих крупнейшую в мире криптовалюту, после многих лет регуляторного давления.

С момента запуска BlackRock и Fidelity получили львиную долю поступлений, поскольку более низкие комиссии и узнаваемость имен являются ключевыми факторами привлечения инвесторов.

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BlackRock's iShares Bitcoin ETF накопил 1,07 млрд долл в активах под управлением по состоянию на 17 января, а затем 874,6 миллиона долларов США Fidelity Wise Origin Bitcoin ETF, показали данные J.P.Morgan.

Девять недавно запущенных ETF привлекли 2,9 млрд долл инвестиций за первые четыре дня торгов.

Однако Grayscale Bitcoin Trust, который был преобразован из закрытого фонда в ETF, взимает самую высокую комиссию по сравнению с недавно запущенными ETF и за первые четыре дня зафиксировал отток на сумму 1,62 млрд долл.

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