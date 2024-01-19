ОГТСУ присоединился к инициативе создания "Вертикального коридора" для газоснабжения в Европе

Оператор ГТС Украины присоединился к инициативе создания "Вертикального коридора" для поставок природного газа в в регионе Центральной и Юго-Восточной Европы, а также Молдове и Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

19 января операторы инфраструктурных объектов в области природного газа Молдовы (Vestmoldtransgaz) и Украины (ОГТСУ) на полях встречи министров Группы высокого уровня по энергетической сопряженности Центральной и Юго-Восточной Европы (CESEC) подписали Меморандум о взаимопонимании.

Документ закрепляет интенсивное сотрудничество между операторами систем транспортировки газа и СПГ Греции (такими как DESFA и Gastrade), Болгарии (ICGB, Bulgartrangaz), Румынии (Transgaz), Венгрии (FGSZ) и Словакии (EUStream) с целью дать скоординированный ответ на потребность в укреплении энергетической безопасности и дальнейшей диверсификации источников поставок.

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Полноценный запуск "Вертикального коридора" путем модернизации газотранспортных сетей указанных стран позволит транспортировать газ с юга на север и наоборот через европейскую сеть транспортировки природного газа и СПГ с использованием расширенных возможностей, созданных за счет новых и строящихся плавучих установок по регазификации и хранению СПГ в регионе.

Также этот потенциал можно дополнительно расширить за счет использования указанной инфраструктуры для транспортировки возобновляемых газов и водорода.

В июле 2024 года операторы проведут одновременные обязывающие исследования рынка по распределению пропускных способностей в соответствующих точках соединения в соответствии с Регламентом ЕС CAM, принятого Еврокомиссией.

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А также исходя из интересов пользователей, определят и оценят наиболее подходящие и целевые проекты по расширению мощностей, воплощение которых необходимо для удовлетворения спроса вдоль маршрута "Вертикального коридора".

огтсу

Экономическая правда