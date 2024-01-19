Кабмин установил нормы продажи сигарет и алкоголя в одни руки в магазинах Duty Free 

Магазины Duty Free смогут продавать ориентировочно 2 пачки иностранных сигарет и 2 литра алкоголя одному лицу в течение суток.

Такое решение принял Кабинет министров на своем заседании 19 января, сообщает Министерство финансов.

"Сегодня, 19 января, Кабинет Министров принял решение для ликвидации схемы уклонения от уплаты налогов при реализации табачных изделий и алкогольных напитков в магазинах беспошлинной торговли (Duty Free)", - говорится в сообщении.

Правительственным решением предусмотрено введение на время действия военного положения эффективного контроля за соблюдением ограничений по реализации магазинами Duty Free табачных изделий и алкогольных напитков одному лицу в течение суток (ориентировочно 2 пачки иностранных сигарет и 2 литра алкоголя).

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С этой целью постановлением введен Порядок обмена информацией между Госпогранслужбой, ГНС, Гостаможслужбой и магазинами Duty Free для идентификации покупателей алкогольных напитков и табачных изделий.