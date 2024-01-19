Эстония будет дополнительно выделять Украине по 14 миллионов евро в год на развитие

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В дополнение к 0,25% своего внутреннего валового продукта, предназначенного на оказание военной помощи Украине, Эстония ежегодно будет выделять Киеву 14 млн евро в рамках сотрудничества в целях развития.

Соответствующие показатели зафиксированы в государственной бюджетной стратегии, пишет национальный вещатель ERR.

По словам вице-канцлера МИД Эстонии Мариин Ратник, из этой суммы на соответствующие цели будет выделено 12,8 млн евро Эстонскому центру сотрудничества в целях развития (ESTDEV), один миллион евро - на гуманитарную помощь Украине и 200 тыс евро - на поддержку сотрудничества с Украиной эстонского бизнеса.

В последнем случае речь идет преимущественно о налаживании деловых контактов с украинскими партнерами, говорится в сообщении.

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"Эту помощь будут выделять с учетом одобренной правительством в начале января долгосрочной стратегии Эстонии в сфере сотрудничества для развития, а также принципов и плана действий по восстановлению Украины", - добавляет ERR.

По словам Ратник, правительство также уточнило те сферы, в которых средства, выделяемые Эстонией, могут быть наиболее полезными.

"Эти те сектора, [с проблемами в которых] мы сами сталкивались в прошлом, поскольку мы сами выходили из того самого общества, из которого пытается выбраться Украина: реформа системы образования, развитие системы здравоохранения, цифровые и кибернетические решения", - сказала она.

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С учетом начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, Эстония также сможет поделиться с ней собственным опытом в этом процессе, а также в получении и использовании субсидий из фондов ЕС, добавила Ратник.

Ратник также подчеркнула, что послевоенные расходы на восстановление Украины оцениваются в 400 млрд евро, и такие деньги могут выделить только крупные доноры, как Всемирный банк, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и др.

"Все эти учреждения не реализуют проекты самостоятельно, а предлагают проектное финансирование, на которое можно подавать заявки", - пояснила она, отметив, что в этом процессе смогут принять участие и эстонские компании.

Экономическая правда