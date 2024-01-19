Международную доставку водительского удостоверения украинцы могут заказать уже в 17 странах

МВД

С 19 января украинцы могут заказать международную доставку водительского удостоверения уже в 17 странах Европы.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Это одна из самых популярных сервисных услуг МВД за рубежом, поэтому мы постоянно работаем над расширением списка стран, где она будет доступна", - отметил министр.

С 19 января к странам, где эта услуга была доступна ранее, добавились Болгария, Франция, Нидерланды, Турция и Австрия.

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"За почти 3 месяца от введения сервиса, получили уже около 3 тысяч заявок на изготовление водительских документов. Наибольший спрос на эту услугу - в Польше", - рассказал Игорь Клименко.

Напоминаем:

Ранее международную доставку водительского удостоверения запустили в Польшу, Германию, Венгрию, Молдову, Словакию, Румынию, Испанию, Литву, Латвию, Эстонию, Чехию и Италию.

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Эта услуга актуальна для тех лиц, которые хотят обменять свое удостоверение полученное впервые на 2 года, потеряли или повредили, или изменили персональные данные.

Чтобы заказать международную доставку, необходимо войти в Кабинет водителя. Далее авторизоваться и выполнить следующие действия:

указать причину обмена удостоверения;

выбрать международную доставку;

ввести адрес получения заказа;

оплатить услугу.

Далее заявка на обмен поступает в сервисный центр МВД и обрабатывается администратором. Изготовленное водительское удостоверение забирает ГП "ИНФОТЕХ" и передает "Укрпочте". Почтовый оператор отправляет за границу готовый документ на указанный адрес. Международная доставка осуществляется около 15 дней.