Антимонопольный комитет  оштрафовал предприятия группы "Нафтогаз"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал предприятия группы "Нафтогаз" на общую сумму 1 млрд 744,75 млн грн за злоупотребления монопольным положением.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на текст решений, которые были приняты 28 декабря 2023 года, однако ранее их обнародовали без указания названий компаний.

Согласно документам, вынесено решение по делу о наличии разных ценовых подходов ООО ГК "Нафтогаз Трейдинг" при заключении весной 2021 года оптовых контрактов на перепродажу газа населению. Выписаны два штрафа на 721,894 млн грн каждый и еще один на 0,34 млн грн.

Как указывается в решении АМКУ, данные действия были бы невозможны в условиях существования значительной конкуренции на рынке.

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Кроме того, вынесено решение по делу о покупке АО "Укртрансгаз" у своей материнской компании - "Нафтогаза Украины", в 2017-18 гг. природного газа для услуг балансировки по более высоким ценам, чем НАК реализовывал промышленным и оптовым покупателям.

По данному делу, начатому комитетом в апреле 2019 года, выписаны штрафы на 50,87 млн грн и 249,752 млн грн.

Штрафы подлежат уплате в двухмесячный срок со дня получения решений. В этот же период они могут быть обжалованы в суде.

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