МЭА повысило прогноз спроса на нефть на 2024 год

reuters

Международное энергетическое агентство (МЭА) снова повысило прогноз роста мирового спроса на нефть на 2024 год, хотя его прогноз остается ниже ожиданий ОПЕК.

Об этом пишет Reuters.

В последние годы МЭА и Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) конфликтовали из-за таких вопросов, как будущий спрос на нефть. МЭА ожидает, что спрос на нефть достигнет пика к 2030 году, поскольку мир переходит на более чистые виды топлива, но ОПЕК отвергла это мнение в своей статье, опубликованной в среду.

МЭА, которое консультирует промышленно развитые страны, в четверг спрогнозировало, что мировое потребление вырастет на 1,24 миллиона баррелей в сутки в 2024 году. Это третий подряд пересмотр прогноза в сторону увеличения за последние несколько месяцев, но он оказался ниже прогноза ОПЕК на уровне 2,25 млн баррелей в сутки.

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Поскольку конфликт на Ближнем Востоке вызывает беспокойство относительно поставок, МЭА заявило, что - если не будет значительных перебоев в потоках - рынок выглядит достаточно хорошо обеспеченным в 2024 году, и может возникнуть избыток, если ОПЕК и ее союзники будут сворачивать сокращение добычи, как запланировано во втором квартале.

Последний пересмотр роста спроса МЭА в сторону увеличения на 180 тыс баррелей в сутки по сравнению с предыдущим прогнозом связан с улучшением глобального экономического роста и снижением цен на нефть в четвертом квартале, а также расширением нефтехимического сектора Китая.

В четверг утром нефть марки Brent торговалась в районе 78 долларов за баррель.

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Экономическая правда