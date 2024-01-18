Нетрудоустроенными после начала войны остаются 28% украинцев - исследование

Украинцы все больше чувствуют усталость из-за войны, но увеличивается количество граждан, которые имеют работу, уверены в своих заработках в будущем и строят планы.

Это показали результаты девятой волны опроса "Градус общества во время войны" от Gradus Research.

"Результаты последней волны исследования продемонстрировали, что украинцы все больше чувствуют усталость и бессилие из-за неопределенности и изменчивости войны. Но несмотря на такое эмоциональное напряжение, они активно возвращаются к работе и строят планы на будущее", - отметила директор Gradus Research, социолог Евгения Близнюк.

Так, опрос показал, что процент трудоустроенных среди опрошенных украинцев, которые работают полный или частичный рабочий день, сейчас составляет 62%, по сравнению с 24% в марте 2022 года. Нетрудоустроенными остаются 28% респондентов, и 8% - имеют работу, но не работают.

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Увеличилось также количество опрошенных, которые получают заработную плату и уверены, что будут получать ее в будущем - их доля впервые с начала войны составляет большую часть (55%), тогда как в марте 2022 года она составляла 21%.

Для восстановления нормальной жизни после войны нужно более пяти лет. Так считают более трети респондентов - 37% респондентов во время проведения последней волны исследования отметили об этом. В апреле 2023 года их доля составляла 31%.

Срок "до года" для восстановления жизни, в свою очередь, прогнозируют 12% опрошенных, 1-2 года - 11%, а до 5 лет - 19%.

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Большинство респондентов (55%) отмечают, что в их жизни в последнее время преобладает усталость. Во время предыдущей волны опроса в апреле 2023 года такое состояние декларировали 50% опрошенных.

Среди других наиболее распространенных состояний опрошенных преобладают напряженность (43%), раздражение (32%), бессилие (31%), разочарование (29%), осторожность (28%), страх (28%) и гнев (25%).

Напоминаем:

По данным Государственной службы занятости на начало 2024 года, в Украине было зарегистрировано 96 126 официальных безработных.