Отсутствие кассовых аппаратов: налоговая насчитала бизнесу штрафов на 136 миллионов

С момента возвращения штрафов отсутствие кассовых аппаратов, на протяжении последних трех месяцев прошлого года налоговая выявила 9100 нарушений в сфере применением РРО/ПРРО при проведении расчетных операций и оштрафовала бизнес на 136,1 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы, которые получило в свое распоряжение издание "Forbes Украина".

Львиная доля штрафов - на 107,4 млн грн - связана с неприменением РРО/ПРРО при проведении расчетной операции и выдачей несоответствующих расчетных документов.

Также есть штрафы за неиспользование режима программирования с указанием кода товарной подкатегории (14,9 млн грн), нарушение порядка учета товарных запасов (13,6 млн) и за отсутствие фискальных чеков (0,1 млн). Другие нарушения - 0,1 млн грн.

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Больше всего нарушений налоговая выявила у субъектов хозяйствования из сферы торговли - 5173. Сумма штрафов - 74,8 млн грн. Больше всего штрафовали - на 55,5 млн грн - за неприменение РРО/ПРРО и выдачу несоответствующих расчетных документов.

Среди заведений из сферы торговли супермаркеты получили штрафы на 18,5 млн грн, АЗС/АГЗС - 16,9 млн грн, магазины бытовой техники - 8,3 млн грн, аптеки - 208 000 грн, бизнес в сфере интернет-торговли - 170 000 грн.

В сфере услуг налоговая выявила 134 нарушения, штрафы - на 30,6 млн грн. Рестораны - на 13,1 млн грн, обменники - на 88 000 грн, туризм, сфера развлечений - 87 000 грн, автоперевозки - 30 000 грн.

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Количество зарегистрированных бизнесом кассовых аппаратов, по данным налоговой, в октябре составило 824 400, и за три месяца увеличилось до 851 200. На начало года показатель был чуть менее 650 000, поэтому за прошлый год количество РРО/ПРРО в Украине выросло на 200 000.

Общая сумма выручки, проведенной через РРО, также увеличилась. В январе 2023-го это было 234,8 млрд грн, в сентябре (перед возвратом штрафов) - 291,8 млрд грн, а в декабре - 346,5 млрд грн.

Напоминаем:

С 1 октября 2023 года для бизнеса снова заработали штрафы за неприменение кассовых аппаратов (РРО/ПРРО).