Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе

Ряд европейских газовых трейдеров убедились в надежности подземных хранилищ газа в Украине и намерены увеличить объемы газа в украинских ПХГ на следующую зиму.

Об этом сообщил глава Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышов в кулуарах Украинского завтрака в Давосе, передает "Интерфакс-Украина".

"Мне удалось встретиться здесь, в Давосе, с рядом европейских трейдеров, и мы подтвердили рост объемов хранения газа на следующую зиму. У нас есть мощности, есть возможности, которые мы предлагаем", – сказал Чернышов в четверг агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах Украинского завтрака в Давосе, организованного Фондом Виктора Пинчука.

По его словам, этот год показал, что Украина является надежным партнером по части хранения природного газа: "Мы храним и хранили 2,5 млрд куб. м газа".

Реклама:

"Украина должна позиционировать себя как энергетический хаб Европы, которая может хранить, производить, транспортировать и распределять энергию", – подчеркнул глава "Нафтогаза".

Напоминаем:

Ежегодный форум в Давосе проходит с 15 по 19 января.

Реклама: