Издание Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
Информационный сайт Mezha.Media, который специализируется на технологиях и IT, вошел в медиагруппу "Украинская правда".
О заключении соответствующего соглашения сообщил исполнительный директор "Украинской правды" Андрей Боборыкин.
"В "Украинской правде" превыше всего ценится качественная и независимая журналистика. Рад тому, что, двигаясь в ногу со временем, мы расширяемся в сторону технологий и не изменяем этим принципам", - отметил Боборыкин.
По его словам, Mezha.Media и в дальнейшем будет развиваться как отдельный проект, получая при этом поддержку от медиагруппы. Вскоре редакция сайта усилится авторами, а в структуре его продуктов будут активно развиваться новые форматы, в частности видео.
Все это даст возможность предлагать читателям Mezha еще больше качественного контента и достичь амбициозной цели стать крупнейшим в Украине медиа о технологиях и гаджетах.
Важный момент - соглашение не предусматривает изменение формата сайта или системы комментариев. Дизайн также не претерпит изменений, поэтому аудитория сможет получать больше интересного контента в привычной форме.
Чтобы закрепить достигнутые договоренности, Mezha.Media и "Украинская правда" подписали редакционное соглашение, которое обеспечит гарантии независимости и невмешательства в контент
Напомним:
В начале сентября 2023 года медиагруппа "Украинская правда" объявила об интеграции издания "Европейская правда".