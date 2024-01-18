Издание Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"

Информационный сайт Mezha.Media, который специализируется на технологиях и IT, вошел в медиагруппу "Украинская правда".

О заключении соответствующего соглашения сообщил исполнительный директор "Украинской правды" Андрей Боборыкин.

"В "Украинской правде" превыше всего ценится качественная и независимая журналистика. Рад тому, что, двигаясь в ногу со временем, мы расширяемся в сторону технологий и не изменяем этим принципам", - отметил Боборыкин.

По его словам, Mezha.Media и в дальнейшем будет развиваться как отдельный проект, получая при этом поддержку от медиагруппы. Вскоре редакция сайта усилится авторами, а в структуре его продуктов будут активно развиваться новые форматы, в частности видео.

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Все это даст возможность предлагать читателям Mezha еще больше качественного контента и достичь амбициозной цели стать крупнейшим в Украине медиа о технологиях и гаджетах.

Важный момент - соглашение не предусматривает изменение формата сайта или системы комментариев. Дизайн также не претерпит изменений, поэтому аудитория сможет получать больше интересного контента в привычной форме.

Чтобы закрепить достигнутые договоренности, Mezha.Media и "Украинская правда" подписали редакционное соглашение, которое обеспечит гарантии независимости и невмешательства в контент

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Напомним:

В начале сентября 2023 года медиагруппа "Украинская правда" объявила об интеграции издания "Европейская правда".