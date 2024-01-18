Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес

Грузия возглавила топ стран, где в 2023 году граждане России открывали собственный бизнес, при этом в рейтинг также попали еще семь стран.

Об этом сообщает "Forbes Россия".

Так, Грузия является одним из самых привлекательных направлений для россиян. С февраля 2022 по февраль 2023 года граждане России зарегистрировали в Грузии 16 тыс компаний - это в 2 раза больше, чем за 27 предыдущих лет (7788 компаний). В 2023 году россияне зарегистрировали в Грузии 13 000 новых компаний.

На втором месте по популярности у россиян Казахстан: за 2023 год они создали там 6100 компаний против 3500 годом ранее.

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Третье место делят Черногория и Армения, где было зарегистрировано по 3400 юридических лиц с российскими собственниками. Последняя была более востребована у релокантов в 2022 году: тогда граждане РФ открыли в Армении 7328 компаний.

В Черногории в год начала войны россияне основали 2600 компаний.

Также россияне регистрировали новые компании в Сербии — около 3000 против 6000 в 2022 году. В основном это салоны красоты, кафе, нетворкинги, детские сады, магазины книг, косметические производства и девелоперские фирмы.

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По-прежнему востребована Турция — около 2750 компаний. При этом общее число бизнесов, зарегистрированных на россиян в этой стране, достигло 23 713 к концу 2023 года.

Замыкают топ ОАЭ — около 1000 юрлиц. Причем в большинстве случаев граждане просто перерегистрируют здесь уже готовые бизнесы из России, уточняет издание.

Также 745 компаний были открыты в Узбекистане — это на 20% меньше, чем годом ранее. Многие из них созданы выходцами из Узбекистана, которые недавно получили российские паспорта.