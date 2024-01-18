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Балтийские страны предлагают ЕС запретить импорт российского зерна

Четверг, 18 января 2024, 11:15 - Игорь Пилипив
 
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Балтийские страны поддерживают включение российского и белорусского зерна в новый пакет санкций ЕС. 

Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис после встречи с латвийским и эстонским коллегой, передает TV3.lt.

Отмечается, что Скуодис 17 января обсудил вопрос усиления санкций против России и Беларуси с министром климата Эстонии Кристен Михал и министром транспорта Латвии Каспарсом Брискенсом. 

"Мы договорились, что необходимо координировать все действия друг с другом, избегая индивидуальных национальных инициатив и продолжать обмен информацией по вопросам транспортного сектора, таких как зерно и другие", - сказал Скуодис.

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Кроме того, Скуодис заявил, что транзитом через Литву транспортируется мало российского зерна, а большинство - через Латвию, что является "большой проблемой".

Напомним: 

Россия за 2023 год вывезла из оккупированных после начала полномасштабного вторжения территорий не менее 4 млн тонн зерна.

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РФ санкции зерно ЕС
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