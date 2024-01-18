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Украина нуждается в большей поддержке Запада, чтобы не включать "печатный станок" – ЕБРР

Четверг, 18 января 2024, 10:10 - Алексей Павлыш
 
getty images

Украина нуждается в финансовой, а также военной поддержке для того, чтобы предотвратить то, чтобы правительство в Киеве не прибегало к "печати денег", чтобы удержать экономику на плаву.

Об этом во время интервью в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявила главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик, пишет The Guardian.

По ее словам, экономическая ситуация в Украине является сложной, несмотря на то, что в прошлом году рост экономики составил чуть менее 5%.

"Большой риск заключается в том, что если деньги не будут поступать из-за рубежа, ситуация может пойти по спирали, и правительству, возможно, придется прибегнуть к "печатному станку". Украинское правительство сделало очень хорошую работу в обеспечении макроэкономической стабильности, но мы не хотим иметь несостоятельное государство.

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Мы должны поддержать Украину не только в военном плане, но и через бюджетную поддержку", - подчеркнула Яворчик.

По ее словам, ЕБРР планирует инвестировать в Украину от 7,5 до 15 млрд евро в течение следующих пяти лет, сосредоточившись на поддержке частного сектора.

Она отметила, что существует "значительный риск", учитывая вероятность продолжения войны, что экономика может быть подорвана.

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Экономическая правда

Украина финансы ЕБРР
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