Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не станет панацеей для Украины - Reuters
Запад открыт к идее конфискации российских активов на 300 миллиардов долларов, чтобы помочь Украине, но считает, что это все еще нуждается в поиске надежных юридических механизмов. Даже после их нахождения она не станет панацеей для Киева.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявления высокопоставленных чиновников из США и стран ЕС во время Всемирного экономического форума в Давосе.
"Никаких решений пока не принято. Если такое решение будет принято, оно в конечном итоге должно быть коллективным", - заявила спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Притцкер.
Она пояснила, что для разработки механизма конфискации российских активов необходимо привлечь огромное количество юристов.
"Ошибочно думать, что это будет иметь эффект панацеи. Прилагаются реальные усилия (в направлении конфискации активов РФ, - ред.), но мы далеки от результата", - добавила Прицкер.
Львиная доля российских активов заморожена в депозитарии Euroclear в Бельгии. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что не возражает против конфискации замороженных активов, но для этого нужен четкий юридический механизм.
"Мы открыты к дальнейшему обсуждению и готовы участвовать в решении вопроса поиска правовой основы для их передачи Украине, не дестабилизируя мировую финансовую систему", - добавил глава бельгийского правительства.
Также Де Кроо отметил, что по части замороженных ценных бумаг, принадлежащих российскому центробанку, наступает срок погашения, а значит эти активы конвертируются в наличные. Эта операция облагается налогом в Бельгии по ставке 25%.
"Если есть какой-то налогооблагаемый доход, мы изолируем его, чтобы он мог идти в Украину", - сказал Де Кроо.
Налог на замороженные активы РФ в Бельгии составил около 1,3 миллиарда евро в 2023 году, а в 2024 году составит около 1,7 миллиарда евро.
Экономическая правда