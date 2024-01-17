Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не станет панацеей для Украины - Reuters

Запад открыт к идее конфискации российских активов на 300 миллиардов долларов, чтобы помочь Украине, но считает, что это все еще нуждается в поиске надежных юридических механизмов. Даже после их нахождения она не станет панацеей для Киева.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявления высокопоставленных чиновников из США и стран ЕС во время Всемирного экономического форума в Давосе.

"Никаких решений пока не принято. Если такое решение будет принято, оно в конечном итоге должно быть коллективным", - заявила спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Притцкер.

Она пояснила, что для разработки механизма конфискации российских активов необходимо привлечь огромное количество юристов.

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"Ошибочно думать, что это будет иметь эффект панацеи. Прилагаются реальные усилия (в направлении конфискации активов РФ, - ред.), но мы далеки от результата", - добавила Прицкер.

Львиная доля российских активов заморожена в депозитарии Euroclear в Бельгии. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что не возражает против конфискации замороженных активов, но для этого нужен четкий юридический механизм.

"Мы открыты к дальнейшему обсуждению и готовы участвовать в решении вопроса поиска правовой основы для их передачи Украине, не дестабилизируя мировую финансовую систему", - добавил глава бельгийского правительства.

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Также Де Кроо отметил, что по части замороженных ценных бумаг, принадлежащих российскому центробанку, наступает срок погашения, а значит эти активы конвертируются в наличные. Эта операция облагается налогом в Бельгии по ставке 25%.

"Если есть какой-то налогооблагаемый доход, мы изолируем его, чтобы он мог идти в Украину", - сказал Де Кроо.

Налог на замороженные активы РФ в Бельгии составил около 1,3 миллиарда евро в 2023 году, а в 2024 году составит около 1,7 миллиарда евро.

Экономическая правда