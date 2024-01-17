Должностные лица предприятия на Житомирщине получили подозрение за поставки продукции в РФ
Должностные лица предприятия в Житомирской области, которые во время войны поставили в РФ изделий из металла на 1,5 млн долларов, получили подозрение по факту пособничества государству-агрессору.
Об этом сообщают Служба безопасности и Офис Генерального прокурора.
Несмотря на полномасштабное вторжение РФ, концерн на Житомирщине продолжил бизнес со страной-агрессором и продавал россиянам металлические изделия для изготовления фортификационных заграждений.
Только в течение 2022 года фигуранты поставили в Россию несколько партий соответствующей продукции на более 1,5 млн долларов США.
Полученные товары российские заказчики использовали для создания заградительных систем по периметру военных объектов на территории РФ и на временно оккупированной части Украины.
По имеющимся данным, нелегальный экспорт в РФ осуществляли с помощью схемы так называемого "прерванного транзита".
То есть, сначала продукцию завода-производителя отправляли в одну из европейских стран якобы по заказу иностранной аффилированной компании.
Но после получения товара зарубежное предприятие отправляло его в РФ под маркой еще одной подконтрольной коммерческой структуры только уже с Ближнего Востока.
Конечными получателями украинского импорта были российские компании, которые обслуживают потребности оккупационных группировок страны-агрессора.
Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное организованной группой).
Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.