Билл Гейтс объяснил, как искусственный интеллект изменит жизнь через 5 лет

В ближайшие пять лет технология искусственного интеллекта станет революционной для всех, поскольку облегчит жизнь каждого человека.

Об этом заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в Давосе на Всемирном экономическом форуме, сообщает CNN.

Он подчеркнул, что с каждой новой технологией приходит страх, а затем новые возможности.

Так, Гейтс не разделяет точку зрения, что развитие искусственного интеллекта приведет к ликвидации миллионов рабочих мест по всему миру.

Реклама:

"Как это было с производительностью сельского хозяйства в 1900 году, люди думали: "Эй, что люди будут делать?" На самом деле было создано множество новых вещей, множество новых категорий рабочих мест, и мы живем гораздо лучше, чем когда все занимались сельским хозяйством. Это будет похоже на то", - сказал Гейтс.

Гейтс прогнозирует, что искусственный интеллект облегчит жизнь каждого человека, в частности, он указал на помощь врачам в оформлении документов, которые "являются частью работы, которая им не нравится, но мы можем сделать ее очень эффективной".

По его словам, внедрение этой технологии в сферу образования или медицины будет "просто фантастическим".

Реклама:

Доступ к искусственному интеллекту будет осуществляться "через телефон или ПК, который у вас уже есть, через интернет, который у вас уже есть", говорит Гейтс.

"Цель Фонда Гейтса - сделать так, чтобы задержка между получением пользы людьми в бедных странах и получением ее богатыми странами была очень короткой", - сказал Гейтс.

Напоминаем:

Как известно, Microsoft заключила многомиллиардное партнерство с OpenAI. Гейтс остается одним из крупнейших акционеров Microsoft.

На текущей неделе Международный валютный фонд сообщил, что рост искусственного интеллекта может затронуть около 40% рабочих мест по всему миру.

МВФ в своем докладе придерживается гораздо менее оптимистичного мнения, заявив, что искусственный интеллект "усугубит неравенство".