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В Харькове ряд потребителей без света и газа в результате ракетного удара

Среда, 17 января 2024, 11:14 - Лия Ильченко

В Харькове в результате ночного ракетного удара России обесточены 43 бытовых и восемь юридических потребителей, без газа 170 абонентов. 

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Согласно сообщению, восстановительные работы начнутся, как только энергетики получат разрешение от ГСЧС.

Кроме того, из-за вражеского удара, который произошел за прошедшие сутки, в Кировоградской области остается обесточенным 71 потребитель.

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Напоминаем: 

Сутками ранее Минэнерго сообщало, что на Харьковщине запитали 21 точку учета. Энергетики работают над восстановлением электропитания на 36 объектах. Остаются обесточенными из-за боевых действий 64 населенных пункта и около 15,9 тысячи потребителей.

17 января в результате ракетного удара оккупантов по центру Харькова пострадали 17 человек, из них один в тяжелом состоянии, повреждены 19 жилых домов.

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энергетика Харков
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