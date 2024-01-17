В Харькове ряд потребителей без света и газа в результате ракетного удара

В Харькове в результате ночного ракетного удара России обесточены 43 бытовых и восемь юридических потребителей, без газа 170 абонентов.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Согласно сообщению, восстановительные работы начнутся, как только энергетики получат разрешение от ГСЧС.

Кроме того, из-за вражеского удара, который произошел за прошедшие сутки, в Кировоградской области остается обесточенным 71 потребитель.

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Напоминаем:

Сутками ранее Минэнерго сообщало, что на Харьковщине запитали 21 точку учета. Энергетики работают над восстановлением электропитания на 36 объектах. Остаются обесточенными из-за боевых действий 64 населенных пункта и около 15,9 тысячи потребителей.

17 января в результате ракетного удара оккупантов по центру Харькова пострадали 17 человек, из них один в тяжелом состоянии, повреждены 19 жилых домов.

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