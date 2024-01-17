OpenAI запретила использовать ее ИИ-инструменты в политических кампаниях

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Компания OpenAI обновила свои правила и запретила пользователям и разработчикам применять ее инструменты в избирательных кампаниях и лоббировании.

Об этом пишет The Washington Post.

По словам газеты, такой шаг компания сделала на фоне беспокойств по поводу дезинформации, генерируемой искусственным интеллектом.

"Мы работаем над тем, чтобы предвидеть и предотвратить соответствующие злоупотребления, такие как дипфейки, или чат-боты, выдающие себя за политиков", - говорится в сообщении OpenAI в блоге.

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"Компания, которая создает популярного чат-бота ChatGPT, генератор изображений DALL-E и предоставляет технологии ИИ многим компаниям, включая Microsoft, заявила в понедельник в своем блоге, что не позволит людям использовать свои технологии для создания приложений для политических кампаний и лоббирования, чтобы препятствовать людям голосовать или распространять дезинформацию о процессе голосования.

OpenAI также заявила, что "в начале этого года" начнет добавлять встроенные водяные знаки - инструмент для обнаружения фотографий, созданных искусственным интеллектом - к изображениям, сделанным с помощью своего генератора изображений DALL-E", - пишет WP.

Политические партии годами использовали социальные сети для распространения ложной информации и влияния на избирателей. Но активисты, политики и исследователи ИИ выразили обеспокоенность, что чат-боты и генераторы изображений могут увеличить изощренность и объем политической дезинформации.

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Меры OpenAI появились после того, как другие технологические компании также обновили свою избирательную политику, чтобы справиться с бумом ИИ. В декабре компания Google заявила, что ограничит тип ответов, которые ее ИИ-инструменты дают на вопросы, связанные с выборами. Компания также заявила, что потребует от политических кампаний, которые покупают у нее рекламу, сообщать, когда они используют ИИ.

Материнская компания Facebook Meta также требует от политических рекламодателей сообщать, использовали ли они ИИ.

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Экономическая правда