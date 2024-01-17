Hyundai продал завод в Китае за 225 миллионов долларов
Китайское совместное предприятие Hyundai Motor Co. продало свой завод в Чунцине за 1,62 миллиарда юаней (225 млн долларов США) - это меньше половины от цены, которую просили, когда завод был выставлен на продажу в августе.
Об этом пишет Bloomberg.
Завод продали китайской компании Chongqing Liangjiang District Yufu Industrial Park Construction Investment Ltd., финансируемой из муниципального бюджета.
Продажа является частью усилий южнокорейского автопроизводителя по оптимизации деятельности в Китае, пояснили в Hyundai.
"Hyundai и Kia Corp. сталкиваются с трудными решениями относительно того, как они планируют работать в Китае, который, хотя и является крупнейшим автомобильным рынком в мире, в третьем квартале составил лишь 5% их продаж, поскольку они борются с быстрым переходом страны на электромобили", - пишет агентство.
Первоначально завод был выставлен на продажу за 3,68 миллиарда юаней в августе, а через два месяца цена была снижена до 2,58 миллиарда юаней. По словам представителей Hyundai, продажа была завершена в конце прошлого года.
Экономическая правда