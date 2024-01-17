Hyundai продал завод в Китае за 225 миллионов долларов

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Китайское совместное предприятие Hyundai Motor Co. продало свой завод в Чунцине за 1,62 миллиарда юаней (225 млн долларов США) - это меньше половины от цены, которую просили, когда завод был выставлен на продажу в августе.

Об этом пишет Bloomberg.

Завод продали китайской компании Chongqing Liangjiang District Yufu Industrial Park Construction Investment Ltd., финансируемой из муниципального бюджета.

Продажа является частью усилий южнокорейского автопроизводителя по оптимизации деятельности в Китае, пояснили в Hyundai.

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"Hyundai и Kia Corp. сталкиваются с трудными решениями относительно того, как они планируют работать в Китае, который, хотя и является крупнейшим автомобильным рынком в мире, в третьем квартале составил лишь 5% их продаж, поскольку они борются с быстрым переходом страны на электромобили", - пишет агентство.

Первоначально завод был выставлен на продажу за 3,68 миллиарда юаней в августе, а через два месяца цена была снижена до 2,58 миллиарда юаней. По словам представителей Hyundai, продажа была завершена в конце прошлого года.

Экономическая правда

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