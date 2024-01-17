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Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК

Среда, 17 января 2024, 09:42 - Алексей Павлыш

Компания ДТЭК сообщила, что РФ в очередной раз обстреляла прифронтовую теплоэлектростанцию: по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в Telegram.

"В результате обстрелов повреждено оборудование предприятия. Энергетики уже начали ликвидацию последствий.

В последнее время враг почти ежедневно и каждую ночь атакует прифронтовую теплоэлектростанцию. Только за первую половину этого отопительного сезона было совершено почти три десятка атак на нее. Во время одной из них 5 энергетиков были ранены", - говорится в сообщении.

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Экономическая правда

ДТЭК ТЭС война Россия
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