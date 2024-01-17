Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий

reuters

Цены на нефть упали в среду, поскольку экономический рост в Китае, втором крупнейшем потребителе нефти в мире, немного не оправдал ожидания, что вызвало опасения относительно будущего роста спроса.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 52 цента, или на 0,7%, до 77,77 долл за баррель к 04:32 по Гринвичу.

Фьючерсы на американскую нефть WTI подешевели на 56 центов, или на 0,8%, до 71,85 долларов за баррель.

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Нефть марки Brent немного выросла во вторник, в то время как WTI упала, поскольку инвесторы увидели ослабление фундаментальных показателей в США, но продолжающиеся морские и воздушные конфликты в Красном море усилили опасения, что танкерам придется менять маршруты, чтобы избежать этого района, что увеличивает расходы и время на доставку.

Экономика Китая в четвертом квартале выросла на 5,2% по сравнению с предыдущим годом, что не оправдало ожиданий аналитиков. ВВП Китая в 4-м квартале вырос на 5,2% по сравнению с прогнозом в 5,3%.

Показатель экономического роста Китая "не устраняет встречных ветров в отношении спроса на сырую нефть, перспективы Китая на 2024 и 2025 годы все еще остаются мрачными", - отметила старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

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"Нефтяная промышленность поддерживала мнение, что, несмотря на неравномерное восстановление, спрос на нефть со стороны Китая был устойчивым и, вероятно, достигнет рекордных уровней в 2024 году", - добавила она.

Несмотря на менее чем ожидаемый экономический рост, пропускная способность нефтеперерабатывающих заводов Китая в 2023 году выросла на 9,3% по сравнению с предыдущим годом до рекордного уровня, что свидетельствует о том, что спрос на нефть в стране растет, хотя и не теми темпами, как ожидают некоторые аналитики.

Кроме того, в среду доллар США колебался возле месячного максимума после того, как комментарии представителей Федеральной резервной системы США снизили ожидания относительно агрессивного снижения процентных ставок. Укрепление доллара снижает спрос на нефть, деноминированную в долларах, со стороны покупателей, которые платят в других валютах.

Экономическая правда