Французский производитель автокомпонентов Faurecia избавился от активов в России

фото: Коммерсантъ

Активы французского производителя автокомпонентов Faurecia в России перешли в собственность компании ее российских топ-менеджеров - "Формат Инвест".

Об этом пишет "Коммерсантъ".

Как отмечает газета со ссылкой на данные ЕГРЮЛ, компании "Форесия автомобильные решения" и "Форесия экологические решения" - российские юрлица Faurecia - перешли в собственность компании "Формат Инвест".

По словам собеседника издания, у Faurecia есть право на обратный выкуп.

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"Формат Инвест" в конце июня 2023-го создали топ-менеджеры российской Faurecia с целью купить активы французской группы и перезапустить их.

Изначально по 35% в этой компании было у гендиректора пяти структур Faurecia в России Татьяны Громовой и операционного директора Faurecia в России Оливье Гриненберже, остальные доли по 6%, в частности, у директоров площадок в Тольятти Николая Афанасьева и Марины Давыденко, а также директора по продажам, программам и инжинирингу Александра Горина.

В сентябре Горин вышел из компании, а остальные совладельцы, за исключением Татьяны Громовой и Оливье Гриненберже, получили по 7,5%. Оливье Гриненберже в течение 2023 года получил российский паспорт.

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В периметр российских активов Faurecia входили также "Форесия Интериор Луга" (Ленобласть), "Форесия Интериор Тольятти" и "Форесия Аутомотив Девелопмент" (Калуга). Часть из этих компаний находилась в стадии реорганизации.

В 2023 году предполагалось, что бизнес "Форесия Интериор Тольятти" и "Форесия экологические решения" переместят на новую площадку в СЭЗ "Тольятти", где размещено запущенное в 2021 году ООО "Форесия автомобильные решения" (сиденья, механизмы для автокресел).

Сумма сделки неизвестна.

Исполнительный директор Advance Capital Артур Шубаев отмечал, что сделки с иностранными игроками в автопромышленном секторе в тех сегментах, где объем производства значительно снизился, совершались в среднем по мультипликатору 0,5 к чистым активам.

Исходя из этого сделку можно оценить в 450 млн рублей, сказал он.

Группа Faurecia - один из крупнейших в мире производителей интерьеров и выхлопных систем - приняла решение об уходе из РФ в начале 2023 года. В 2022 году группа в результате слияния с Hella (специализируется на электронике) стала называться Forvia.

В отчете компании за 2022 год сообщалось, что деятельность группы в РФ "очень ограничена" - 0,4% от общего объема продаж в 2022 году против 1,4% годом ранее. Тогда же компания оценила расходы, связанные с прекращением деятельности в РФ, в 130,3 млн евро, из них 103,9 млн евро - расходы на реорганизацию, 26,4 млн евро - прочие расходы.

Главными покупателями продукции в РФ группы были альянс Renault-Nissan, АвтоВАЗ, а также Hyundai/Kia и Volkswagen.

Экономическая правда