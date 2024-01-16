"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
"Укрпочта" объявила о начале конкурса на определение лучшей почтовой марки Украины 2023 года.
Об этом сообщается на сайте национального почтового оператора.
В этом году украинцы будут выбирать лучшую почтовую марку среди 10 художественных марок и 8 почтовых блоков, введенных Укрпочтой в обращение в предыдущем году.
Голосование продлится с 16 до 21 января, результаты будут известны 24 января.
Проголосовать за своего фаворита можно на официальных страницах "Укрпочты" в Facebook и Instagram, а также в социальных сетях генерального директора Игоря Смелянского. Для этого в комментариях под сообщением необходимо оставить один комментарий с двумя номерами по шаблону: "лучшая марка №...; лучший блок №...".
Авторам эскизов вручат призы.
Напоминаем:
За 2022 год звание "Лучшей военной почтовой марки" получила марка "Русский военный корабль, иди...!". За нее проголосовали почти 198 000 украинцев.