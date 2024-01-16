"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года

Укрпочта

"Укрпочта" объявила о начале конкурса на определение лучшей почтовой марки Украины 2023 года.

Об этом сообщается на сайте национального почтового оператора.

В этом году украинцы будут выбирать лучшую почтовую марку среди 10 художественных марок и 8 почтовых блоков, введенных Укрпочтой в обращение в предыдущем году.

Голосование продлится с 16 до 21 января, результаты будут известны 24 января.

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Проголосовать за своего фаворита можно на официальных страницах "Укрпочты" в Facebook и Instagram, а также в социальных сетях генерального директора Игоря Смелянского. Для этого в комментариях под сообщением необходимо оставить один комментарий с двумя номерами по шаблону: "лучшая марка №...; лучший блок №...".

Авторам эскизов вручат призы.

Напоминаем:

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За 2022 год звание "Лучшей военной почтовой марки" получила марка "Русский военный корабль, иди...!". За нее проголосовали почти 198 000 украинцев.