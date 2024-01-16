Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах

Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры запланировало на 2024 год разработку законодательных инициатив по введению долгосрочных льгот для бизнеса, работающего в пострадавших от войны регионах.

Приоритеты на текущий год были сформированы совместно с Всеукраинской ассоциацией громад, сообщается на сайте министерства.

Так, одним из приоритетов определено введение льгот для бизнеса, который работает или будет работать в наиболее пострадавших от войны регионах в течение действия военного положения и до 25 лет после его окончания.

Разрабатываемый законопроект предусматривает сокращение регуляторных процедур и проверок, введение механизма страхования инвестиций от военных рисков, упрощение реализации проектов государственно-частного партнерства и концессии.

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Кроме того, предлагается ввести надбавку к должностным окладам работникам бюджетной сферы на пострадавших территориях.

Уже разработан и законопроект о компенсации разницы в тарифах за тепло и горячую воду для местных бюджетов, образовавшейся на предприятиях теплоснабжения.

Еще одним приоритетом на текущий год станет реализация реформы местного самоуправления и территориальной организации власти в соответствии с "Дорожной картой" до 2027 года. Среди направлений - усовершенствование возможностей мониторинга и менеджмента местных налогов, возможность привлекать займы на проекты развития, реформа НДФЛ.

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Кроме того, важным приоритетом является законопроект №4298, который обеспечит административный надзор за законностью решений органов местного самоуправления. В министерстве ожидают согласования финальной версии документа и принятие его в ближайшее время, отмечает Минвосстановления.