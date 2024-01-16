Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование

Украинский бизнес продолжает восстанавливаться, однако впервые за более чем 1,5 года опрос показал опасения по поводу опасности работы в Украине, кроме того, на второе место вышла нехватка кадров.

Это показал 20-й опрос предприятий NRES (New Monthly Enterprises Survey), проведенный Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) в декабре 2023 года.

"В декабре 2023-го украинский бизнес продолжил возобновляться, хотя доля предпринимателей, рассматривающих расширение деятельности в следующие два года, уменьшилась. При этом главной проблемой в своей деятельности бизнес впервые за более чем 1,5 года этого опроса указал опасность своей работы. На втором месте — нехватка кадров", – сообщила исполнительный директор ИЭИ Оксана Кузякив.

Доля респондентов, для которых опасность работы является существенной преградой, выросла с 38% в ноябре до 53% в декабре – максимума за все время проведения исследования (с мая 2022).

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Для малого и микро- бизнеса основными помехами являются рост цен на сырье/материалы/товары и дефицит, также им мешает проблема уменьшения спроса. Микробизнес вдвое чаще жалуется на нехватку оборотных средств.

Отмечается, что в декабре впервые за последние месяцы ожидания бизнеса на ближайшие два года ухудшились, но оптимисты все равно превосходят пессимистов. Доля тех, кто планирует расширить деятельность, уменьшилась с 24,2% до 19,1%, не планируют изменения в течение двух лет 72% опрошенных. А доля тех, кто прогнозирует сокращение деятельности через два года, выросла с 6,7% до 9,1%.

Указывается, что в декабре выросла как доля предприятий, сообщивших об оживлении деловой активности по сравнению с предыдущим годом – с 62,9% до 63,6%, так и доля сообщивших об ухудшении ситуации – с 12,6% до 13,2%, тогда как доля тех, у кого ничего не изменилось, снизилась до 23,2% c 24,6%.

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Согласно исследованию, о дальнейшем восстановлении свидетельствует и динамика показателей производства в декабре по сравнению с ноябрем: доля предприятий, увеличивших производство, выросла с 29,6% до 34,4%, а доля сокративших производство уменьшилась с 18,3% до 16,8%.

Что касается ожиданий бизнеса, то на следующие 3-4 месяца они остаются положительными. Доля предприятий, планирующих рост производства в ближайшие 3-4 месяца, составляет 38,5%, снижения производства ожидают лишь 5,3%.

В этом опросе также был исследован вопрос, как бизнес воспринимает государство. Согласно результатам, 25% опрошенных затруднились ответить на вопрос, 33% — видят в государстве регулятора, 31% — препятствие, 7% называют государство партнером, 2% — врагом и 1% — другом.

"Такое распределение ответов указывает на важность диалога с бизнесом при формулировании государственной политики", - отметил старший научный сотрудник ИЭИ Евгений Ангел.