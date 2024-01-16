Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений.

Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.

Отмечается, что решение вступило в силу с 1 января 2024 в связи с утратой силы закона Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг".

"С начала 2024 года вступил в силу закон "О финансовых услугах и финансовых компаниях", который, среди прочего, предоставляет новое определение понятию "финансовое учреждение" и устанавливает новый перечень видов финансовых услуг", - говорится в сообщении.

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Так, финансовым учреждением является юридическое лицо, целью которого является осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, которая в соответствии с законом предоставляет одну или несколько финансовых услуг на основании соответствующей лицензии, выданной регулятором.

Регуляторы на рынке финансовых услуг, к которым отнесен Национальный банк Украины и НКЦБФР, должны осуществлять ведение реестра (перечня) предоставителей финансовых или сопроводительных услуг, информация из которого обнародуется в порядке, установленном нормативными актами соответствующего регулятора.

Законом установлены виды финансовых услуг и их признаки, а именно:

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страхование;

предоставление средств и банковских металлов в кредит;

привлечение средств и банковских металлов, подлежащих возврату;

финансовый лизинг;

факторинг;

предоставление гарантий;

торговля валютными цінностями;

финансовые платежные услуги;

финансовые услуги, предоставляемые в рамках профессиональной деятельности на рынках капитала, предусмотренной частью второй статьи 41 закона "О рынках капитала и организованных товарных рынках".

Предоставление в Украине финансовых услуг, не входящих в этот перечень, запрещается.

НКЦБФР также обращает внимание, что негосударственные пенсионные фонды и корпоративные инвестиционные фонды с начала января 2024 года потеряли статус финансовых учреждений, а деятельность, которую они осуществляют, отныне не относится к финансовым услугам.