Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину

До 1 февраля Европейская служба внешних связей (EEAS) хочет провести аудит поставок оружия странами ЕС в Украину, с тем, чтобы он был представлен на саммите лидеров ЕС.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на трех европейских дипломатов.

Аудит проводится после требования канцлера Германии Олафа Шольца сравнить военные поставки стран ЕС в Украину. Шольц назвал слишком маленькими те объемы поставок оружия Украине, которые большинство стран-членов запланировали на 2024 год, и призвал увеличить помощь и определиться с этими планами до саммита ЕС.

Этот призыв к большей прозрачности поддерживают чиновники в Брюсселе, которые считают, что некоторые страны могут предоставить больше оружия в критический момент конфликта.

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Выводы планируется подготовить к саммиту лидеров ЕС, который запланирован на 1 февраля.

Аудит EEAS, которую возглавляет Жозеп Боррель, будет опираться на материалы, предоставленные государствами ЕС в ответ на запросы.

При этом, как утверждают источники, некоторые страны не желают делиться полными данными.

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Напоминаем:

С начала полномасштабного вторжения США выделил Киеву 71,3 млрд долларов, из которых 43,8 млрд долларов - на военную поддержку.

До конца октября 2023 года Германия предоставила военную помощь Украине на более €17 млрд. Это в пять раз больше, чем второй по объемам помощи спонсор среди стран ЕС - Дания. Такие данные приводит Кильский институт мировой экономики.

Крупнейшими поставщиками военной помощи Украине также считаются Великобритания, Норвегия, Дания, Польша, Нидерланды, Канада, Швеция и Финляндия.