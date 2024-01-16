Цены на молоко-сырье в Украине бьют рекорды – ассоциация

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Цены на молоко как сырье для производителей молочной продукции в декабре 2023 года вышли на десятилетний максимум.

Об этом заявили в Союзе молочных предприятий Украины.

По словам экспертов Союза, во втором полугодии 2023 года цены на молоко-сырье существенно выросли - как в гривневом выражении, так и в пересчете на евро.

Так, декабре цены превысили уровень в 15 грн/кг, тогда как еще в июле составляли в среднем 11,6 грн/кг, то есть произошел рост на 30%.

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"Декабрьский уровень цены молока-сырья в Украине, в пересчете на евро и с учетом среднеевропейских базисов поставки (41,4 евро/100 кг), - является самым высоким, как минимум, за последние десять лет.

Цена выше 40 евро/100 кг (а именно 40,7 евро/100 кг) наблюдалась в Украине за этот период лишь однажды - в ноябре 2021 года - и это было следствием значительной ревальвации гривны во второй половине 2021 года", - говорится в отчете.

"В 2023 году соответствующий уровень цены был также достигнут в ноябре, однако в декабре 2023 года, в отличие от ситуации двухлетней давности, цены продолжили свой рост (еще + 2%), достигнув исторического максимума", - добавили в Союзе.

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Как следствие, разница между уровнем цен в Украине и странах ЕС в течение года постоянно сокращалась. Если в апреле-мае цена молока-сырья в Украине составляла 70% от среднего показателя по ЕС и, в частности, Польши, то с октября она составляет уже около 90% и постоянно сокращается.

Это негативно влияет на ценовую доступность молокопродуктов украинского производства, добавили эксперты.

Экономическая правда