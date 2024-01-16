Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года

Транзитные перевозки украинской агропродукции по территории Молдовы в 2024 году будут осуществляться со скидкой в 27% к действующим тарифам.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"По результатам договоренностей в этом году на транзитные перевозки украинской аграрной продукции Республикой Молдова будет действовать скидка. Она составляет 27% на действующие тарифы", - заявили в Минреинтеграции.

Также вступило в силу соглашение между правительством Украины и правительством Молдовы, которым предусмотрено строительство пограничного перехода через реку Днестр на государственной границе в районе населенных пунктов Ямполь и Косеуц.

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Министерство напомнило, что Межправительственная украинско-молдавская смешанная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству в 2023 году подписала семь проектов протоколов. Они предусматривают организацию совместного контроля на совместных пунктах пропуска через украинско-молдавскую государственную границу.

Напоминаем:

Министерство сельского хозяйства Румынии и представители основных сельскохозяйственных организаций в понедельник достигли соглашения, в результате которого были удовлетворены несколько требований фермеров, которые протестовали в течение шести дней и блокировали границу с Украиной.

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