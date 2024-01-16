Обстрел ТЭС в Донецкой области, пожар на одной из прифронтовых ТЭЦ – сводка Минэнерго

Российские оккупанты обстреляли ТЭС в Донецкой области, по техническим причинам произошло возгорание оборудования на одной из прифронтовых ТЭЦ, в обоих случаях без пострадавших.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Отмечается, что на обстрелянной ТЭС продолжается осмотр состояния оборудования. ТЭЦ работает в обычном режиме.

В целом в энергосистеме дефицита электроэнергии не наблюдается, но для покрытия увеличенного потребления активно задействованы ресурсы гидрогенерации.

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"Именно поэтому Минэнерго в очередной раз отмечает необходимость экономного потребления электроэнергии в пиковые часы потребления: 10:00-12:00 и 17:00-19:00", – подчеркивает министерство.

Кроме того отмечается, что в аварийный ремонт выведены два блока ТЭС, в то же время после краткосрочного ремонта к работе подключены три единицы генерирующего оборудования.

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии в объеме 3458 МВ-ч, что на 26% меньше показателя понедельника. Экспорта нет почти две недели.

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Напоминаем:

Накануне, 15 января, Минэнерго также информировало об обстреле прифронтовой ТЭС.

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