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НКЦБФР приостановила обращение акций "Укрречфлота"

Вторник, 16 января 2024, 11:30 - Лия Ильченко

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) остановила обращение акций ЧАО "Судоходная компания "Укрречфлот".

Об этом сообщается на сайте комиссии.

Текст самого решения, которое датировано 12 января, а также причины его принятия отсутствуют.

В состав "Укрречфлот" входят пять портов - Днепровский, Запорожский, Никопольский, Херсонский и Николаевский.

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В 2022 году выручка компании снизилась почти в 3,8 раза - до 299,79 млн грн. Чистый убыток вырос почти в 4,8 раза - до 193,97 млн грн.

До полномасштабного вторжения компания декларировала перевалку ежегодно до 3 млн тонн грузов с возможностью ее увеличения до 10 млн тонн, а суммарная грузоподъемность ее флота составляла 170 тыс. тонн.

В целом флот компании насчитывал около 100 судов, в том числе для перевозок по Днепру, Дунаю, суда река-море, а также буксиры и вспомогательный флот.

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Мощность зерновых элеваторов "Укрречфлота" была заявлена на уровне 66 тыс. тонн, площадь складских помещений - 210 тыс. кв. м, объем собственных речных месторождений песка - 249 тыс. тонн.

Крупнейшими акционерами "Укрречфлота" указаны венчурный фонд "Пятый" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент" - 66,1032%, Culata Limited (Кипр) - 9,7758%, ООО "Авалайн" - 9,1666% и "Олтиноро Инвестментс Лимитед" - 5,5%. Согласно госреестру, конечный бенефициар - Леонид Пивоваров из Швейцарии.

флот НКЦБФР
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