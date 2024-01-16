Продажи недвижимости в Дубае стоимостью более $25 миллионов выросли вдвое за год

Bloomberg

По итогам прошлого года в Дубае продали 56 объектов элитной недвижимости стоимостью более 25 млн долл на общую сумму 2,27 млрд долл, что вдвое больше по сравнению с 2022 годом, когда было заключено 28 таких сделок на сумму 1,24 млрд долл.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Knight Frank.

По данным агентства, большинство объектов недвижимости расположены на насыпном острове Пальма - там было продано 22 дома, в том числе пятикомнатную квартиру площадью более 2000 кв. м в еще не построенном комплексе Como Residence "на стволе" Пальмы за 136,2 млн долл. Это была самая дорогая сделка, пишет Bloomberg.

Еще 15 объектов недвижимости расположены на Джумейра Бей - острове, который имеет форму морского конька.

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По словам агентства, покупка недвижимости остается привлекательным способом инвестирования для богатых иностранцев, в частности для россиян, стремящихся сохранить свои активы, криптомиллионеров, а также для богатых граждан Индии, которые строят вторые дома.

В январе 2023 года Bloomberg со ссылкой на данные Betterhomes писал, что по итогам 2022 года продажи недвижимости в Дубае выросли за год на 80% благодаря россиянам, которые стали крупнейшими покупателями на местном рынке.

Общий объем проданной недвижимости по итогам 2022 года достиг 56,6 млрд долл. Всего в эмирате за год было зарегистрировано более 86 тыс сделок по продаже жилья, что превысило рекорд 2009 года в 80 тыс сделок.

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Экономическая правда