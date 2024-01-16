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Цены на нефть разнонаправлены на фоне экономических опасений и проблем в Красном море

Вторник, 16 января 2024, 09:35 - Алексей Павлыш
 
reuters

Цены на нефть были смешанными во вторник, поскольку общие экономические проблемы перевесили напряженность на Ближнем Востоке.

Об этом пишет Reuters.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 3 цента, или около 0,04%, до 78,15 долларов за баррель по состоянию на 06:47 по Гринвичу.

Американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 23 цента, или на 0,32%, до 72,45 доллара за баррель после государственного праздника в США в понедельник.

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"Опасения относительно более слабого экономического роста повлияли на настроения в сырьевом комплексе. И это несмотря на рост напряженности в Красном море", - отмечают аналитики ANZ в своей записке для клиентов.

Азиатские акции упали до месячного минимума, фьючерсы на американские фондовые индексы упали, а доллар вырос во вторник, поскольку заявления центральных банков сдержали ожидания снижения процентных ставок.

Некоторые опасения относительно того, как спрос в Китае может измениться в ближайшей перспективе после того, как центральный банк страны оставил среднесрочную учетную ставку неизменной в понедельник, также повлияли на цены на нефть.

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Между тем, по словам аналитиков, чрезвычайно холодная погода в США, которая может ограничить добычу нефти, а также повлиять на работу крупных нефтеперерабатывающих заводов, также была в центре внимания.

На Ближнем Востоке йеменские хуситы расширяют свои цели в регионе Красного моря, включив в них американские корабли, заявил в понедельник официальный представитель группировки, которая пообещала продолжать атаки после ударов США и Великобритании по ее объектам в Йемене.

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Экономическая правда

нефть мир
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