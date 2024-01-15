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Monobank запустил сервис для легального заработка стримеров

Понедельник, 15 января 2024, 19:48 - Анастасия Жарикова

Проект Универсал банка monobank создал инструмент для монетизации творчества, в частности стримеров - База от monobank.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

"Есть неочевидная проблема - у стримеров нет нормального сервиса для подписок донатов в качестве легального заработка. Теперь им не надо получать деньги в конверте. Мы создали инструмент для монетизации творчества - это База от monobank (Patreon на минималках)", - отметил он.

Благодаря "Базе" зрители стримера могут донатить и подписываться на его ФЛП.

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Банк начинает открытое бета-тестирование проекта, к которому приглашают присоединиться стримеров.

Уже сейчас работают следующие функции:

  • получение донатов;
  • возможность предлагать пользователям подписки разных уровней;
  • возможность выводить QR и анимацию донатов на стрим.

В следующих релизах Гороховский анонсировал уникальные анимации для различных размеров доната и подписки, возможность заказывать донатом музыку и учет пожеланий тестеров.

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Для того чтобы присоединиться к Базе надо иметь счет ФЛП в mono, залогиниться на base.monobank.ua. Тариф составляет 3% - и за донаты, и за подписки.

Экономическая правда

банки ФЛП
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