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Люди с инвалидностью смогут получить права категории С1: открыты первые курсы

Понедельник, 15 января 2024, 19:27 - Лия Ильченко
 
МВД

Министерство внутренних дел запустило пилотный проект по обучению людей с инвалидностью на получение водительских прав категории С1.

Об этом говорится в сообщении МВД.

Пилотное обучение запущено в городе Днепр. Сейчас все желающие могут присоединиться к "пилоту".

"В МВД изучают запрос на такую услугу", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что соответствующее обучение могло бы дать людям с инвалидностью дополнительную возможность трудоустройства.

Теоретическая часть подготовки составляет 74 часа, а практическая - 58,5 часов. Ученики будут проходить практику в автошколе на специально оборудованном автомобиле Форд Транзит с ручным управлением.

К обучению могут присоединиться люди с нарушением опорно-двигательного аппарата нарушением функций слуха и зрения, которые получили действительную на дату подачи документов медицинскую справку формы №083 / о.

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Для поступления необходимо заполнить заявление на имя руководителя автошколы и подготовить:

  • Копию паспорта гражданина Украины.
  • Копию учетной карточки налогоплательщика.
  • Медицинскую справку форма №083/о.
  • Фотокарточку размером 3,5 х 4,5 см.

авто
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