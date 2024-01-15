Люди с инвалидностью смогут получить права категории С1: открыты первые курсы
Министерство внутренних дел запустило пилотный проект по обучению людей с инвалидностью на получение водительских прав категории С1.
Об этом говорится в сообщении МВД.
Пилотное обучение запущено в городе Днепр. Сейчас все желающие могут присоединиться к "пилоту".
"В МВД изучают запрос на такую услугу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующее обучение могло бы дать людям с инвалидностью дополнительную возможность трудоустройства.
Теоретическая часть подготовки составляет 74 часа, а практическая - 58,5 часов. Ученики будут проходить практику в автошколе на специально оборудованном автомобиле Форд Транзит с ручным управлением.
К обучению могут присоединиться люди с нарушением опорно-двигательного аппарата нарушением функций слуха и зрения, которые получили действительную на дату подачи документов медицинскую справку формы №083 / о.
Для поступления необходимо заполнить заявление на имя руководителя автошколы и подготовить:
- Копию паспорта гражданина Украины.
- Копию учетной карточки налогоплательщика.
- Медицинскую справку форма №083/о.
- Фотокарточку размером 3,5 х 4,5 см.