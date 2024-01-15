В Украине установят новые требования к джемам, желе и мармеладу

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В Украине будут установлены новые правила к качеству и маркировке джемов, желе и мармелада.

Соответствующий проект приказа "Об утверждении требований к фруктовым джемам, желе, мармеладам и подслащенному каштановому пюре" обнародован для обсуждения на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия.

Документ направлен на гармонизацию европейского и украинского законодательства.

"Проектом приказа предлагается утвердить требования по терминологии, качественным характеристикам, маркировке, этикетированию фруктовых джемов, желе, мармеладов и подслащенного каштанового пюре с целью обеспечения беспрепятственного функционирования рынка и создания условий для информирования потребителей о свойствах этих продуктов, в частности, путем их маркировки", — поясняет Минагрополитики.

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Целью приказа также является реализация права потребителей пищевых продуктов на получение достоверной информации об имеющихся в обращении фруктовых джемах, желе, мармеладе и подслащенном каштановом пюре.

Согласно пояснительной записки, ожидается, что реализация приказа положительно повлияет на рыночную среду, обеспечит внутренний рынок качественной продукцией, усилит экспортный потенциал отечественных производителей, защитит рынок от недобросовестной конкуренции.

Ожидается, что с его принятием будут законодательно урегулированы отношения между хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность на рынке фруктовых джемов, желе, мармеладов, подслащенного каштанового пюре, и контролирующими органами, регламентированы их права и обязанности.

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Предусмотренный проектом приказа механизм переходного периода позволит минимизировать финансовые риски, связанные с обновлением маркировки потребительской упаковки.

Предложения и замечания к приказу просят присылать до 11 февраля на е-mail: t.starodub@minagro.gov.ua.