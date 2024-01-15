США прогнозирует рост экспорта украинской пшеницы в текущем году

В 2023/24 маркетинговом году в Украине увеличится как экспорт, так и производство пшеницы.

Об этом говорится в обновленном прогнозе Департамента сельского хозяйства США (USDA).

Согласно прогнозу USDA, экспорт пшеницы из Украины увеличится на 1,5 млн тонн до 14 млн тонн в 2023/24 маркетинговом году. Производство пшеницы - на 0,9 млн тонн до 23,4 млн тонн.

Прогноз по производству и экспорту украинской кукурузы остался без изменений: 30,5 млн тонн и 21 млн тонн соответственно.

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При этом, увеличен также прогноз мирового потребления и торговли пшеницей.

Так, прогноз мирового потребления пшеницы увеличен на 1,8 млн тонн до 796,5 млн тонн, главным образом из-за увеличения использования зерновых для кормов в Индии и ЕС.

Прогноз мировой торговли пшеницей увеличен на 2,4 млн тонн до 209,5 млн тонн благодаря росту экспорта из Украины, РФ, Австралии и Канады, что компенсирует снижение экспорта из ЕС.

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Прогнозируемые конечные запасы пшеницы на 2023/24 маркетинговом году увеличены на 1,8 млн тонн до 260 млн тонн.