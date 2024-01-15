НБУ приостановил лицензии финансовым компаниям с ВОТ

Нацбанк временно остановил лицензии на осуществление по предоставлению финансовых услуг двадцати небанковским учреждениям, которые зарегистрированы на временно оккупированных Россией территориях.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Местонахождением учреждений в соответствии со сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований является временно оккупированная Россией территория Украины.

Решение о приостановлении лицензий было сделано на основании закона Украины "О финансовых услугах и финансовых компаниях".

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Временная остановка лицензии предусматривает, что небанковскому учреждению запрещается осуществлять деятельность по предоставлению финансовых услуг (до принятия Национальным банком решения о возобновлении лицензии).

Лицензия может быть возобновлена регулятором по заявлению поставщика финансовых услуг в течение 90 календарных дней со дня внесения в Перечень территорий сведений, согласно которым определяется дата завершения временной оккупации территории его местонахождения.

Информация о небанковских учреждениях, лицензии которых временно остановлены, размещена по ссылке.

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Экономическая правда