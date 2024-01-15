НБУ приостановил лицензии финансовым компаниям с ВОТ
Нацбанк временно остановил лицензии на осуществление по предоставлению финансовых услуг двадцати небанковским учреждениям, которые зарегистрированы на временно оккупированных Россией территориях.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Местонахождением учреждений в соответствии со сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований является временно оккупированная Россией территория Украины.
Решение о приостановлении лицензий было сделано на основании закона Украины "О финансовых услугах и финансовых компаниях".
Временная остановка лицензии предусматривает, что небанковскому учреждению запрещается осуществлять деятельность по предоставлению финансовых услуг (до принятия Национальным банком решения о возобновлении лицензии).
Лицензия может быть возобновлена регулятором по заявлению поставщика финансовых услуг в течение 90 календарных дней со дня внесения в Перечень территорий сведений, согласно которым определяется дата завершения временной оккупации территории его местонахождения.
Информация о небанковских учреждениях, лицензии которых временно остановлены, размещена по ссылке.
Экономическая правда