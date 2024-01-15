Microsoft стала самой дорогой компанией мира, опередив Apple

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Корпорация Microsoft опередила Apple и стала самой дорогой компанией в мире по рыночной капитализации благодаря глубокой сосредоточенности на генеративном искусственном интеллекте (ИИ), секторе, который пользуется все большей благосклонностью инвесторов.

Об этом сообщает Reuters.

Технологический гигант, который вместе с Nvidia и Amazon уделял значительное внимание искусственному интеллекту, пережил значительный рост рынка за последний год. Рыночная стоимость Microsoft выросла более чем на 1 триллион долларов.

Согласно данным LSEG, рыночная капитализация Microsoft составила 2,887 трлн долларов, что является самым высоким показателем за всю историю, тогда как рыночная капитализация Apple составляла 2,875 трлн долларов по состоянию на закрытие в пятницу 12 января после пика в 3,081 трлн долларов 14 декабря.

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Корпорация Microsoft включила технологию OpenAI в свой набор программного обеспечения для повышения производительности. Этот шаг помог восстановить бизнес облачных вычислений в июле-сентябре 2023 года.

Apple, с другой стороны, сталкивается с проблемами из-за падения спроса, в частности на ее флагманский продукт, iPhone. Компании особенно трудно в Китае, ключевом рынке, где восстановление экономики после пандемии COVID-19 было вялым, а конкуренция со стороны возрождающейся Huawei усиливается.

Другие технические игроки, ориентированные на ИИ, такие как Nvidia, Meta Platforms и Alphabet, также наблюдали значительный скачок в своей рыночной капитализации в прошлом году.

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Экономическая правда